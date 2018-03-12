Разработка законопроекта началась до того, как в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента Великобритании.

Власти Великобритании планируют ввести санкции против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, по аналогии с уже принятыми США «актом Магнитского», сообщает The Telegraph, информирует svodka.net.

По данным газеты, глава британского МИДа Борис Джонсон и глава британского МВД Эмбер Радд уже договорились об ограничительных мерах. Они, в частности, включают в себя невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

Ожидается, что в список войдут 49 человек, причастных, по мнению британских властей, к внесудебным казням и пыткам.

Как отмечает The Telegraph, разработка законопроекта началась до того, как в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента Великобритании.

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Изначально «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года. Закон вводит персональные санкции (в частности, запрещает въезд в страну и блокирует финансовые активы в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению властей США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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