Судя по данным на одном из сайтов с вакансиями в сфере оружейно-промышленного комплекса, инженеры российского ОПК получают не так уж много — около 20000 рублей (9500 грн).

Для сравнения, «Житомирский бронетанковый завод», который поставляет украинской армии бронетехнику, может предложить своим работникам больше — даже зарплата слесаря составляет 10000 — 13000 грн, а токаря 8000 — 12000 грн. Открытых вакансий для инженеров найти не удалось, но их зарплата традиционно выше.

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