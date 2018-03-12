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Стало известно, какую зарплату предлагает Путин инженерам танкового завода
12.03.2018 12:06
Стало известно, какую зарплату предлагает Путин инженерам танкового завода Стали известны зарплаты на российском государственном предприятии "Уралвагонзавод", где производят новейшие танки РФ Т14 "Армата".

Судя по данным на одном из сайтов с вакансиями в сфере оружейно-промышленного комплекса, инженеры российского ОПК получают не так уж много — около 20000 рублей (9500 грн).

Для сравнения, «Житомирский бронетанковый завод», который поставляет украинской армии бронетехнику, может предложить своим работникам больше — даже зарплата слесаря составляет 10000 — 13000 грн, а токаря 8000 — 12000 грн. Открытых вакансий для инженеров найти не удалось, но их зарплата традиционно выше.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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