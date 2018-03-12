Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России в пособничестве в аннексии Крыма.

Об этом сн своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Сообщение о подозрении было составлено 1 марта и доставлено курьерской почтой 6 марта. Теперь судьи должны явиться в Главную военную прокуратуру для проведения следственных действий 13 и 19 марта 2018 года.

Украинские правоохранители подозревают российских судей в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям).

"Судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последним посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали таким, что вроде бы соответствует Конституции РФ ничтожный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазобразования", - заявили в ГПУ, добавив, что судьи выносили решения в спешке по просьбе президента РФ.

"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможной без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ. Судьи Конституционного суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба нашему государству на сумму более 1 триллиона грн", - говорят в ГПУ.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в указанный срок без уважительных причин подозреваемых объявят в розыск и направят в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина в Крым. Глава российского государства посетит полуостров 14 марта и пример участие в предвыборном митинге.

Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, совершит поездку в Крым и Севастополь, где примет участие в митинге, посвященному предстоящим выборам в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Дождь.

Как отмечается, у президента будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.

"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", — подчеркнул Песков.

Также во время поездки в Крым путин планирует поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее только, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира