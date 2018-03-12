В Полтаве и Смеле без газоснабжения находятся более ста жилых домов и социальных учреждений.

В ночь на понедельник в Полтаве произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм, вследствие чего без газоснабжения остаются более 60 жилых домов и социальных учреждений в г.Смела (Черкасская обл.), сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информирует svodka.net.

«12 марта в 3:00 в г.Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм осталось без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинские учреждения и 1 школа-интернат (около 3 тыс. абонентов)», – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО «Полтавгаз». Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Кроме того, без газоснабжения остаются жилые дома и социальные учреждения .

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