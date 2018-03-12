Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Спорыш объяснил, что чем ближе к ЧМ-2018, тем больше стран могут отказаться, но сам чемпионат переносить в другую страну поздно.

«Не перенести, просто часть государств, три-четыре страны, не примут участие в чемпионате. А так уже никуда не денется, его уже никуда не перенесут», – говорит он.

Также Спорыш добавил, что следствие относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за чего Великобритания и призывает к бойкоту, может длиться не один месяц, и доказать, что к покушению причастен Кремль очень трудно. Поэтому Великобритания еще может попасть на чемпионат.

Но нардеп все же считает, что бойкот будет: «Да, некоторые страны могут отказаться из солидарности с Британией. Но все равно он будет, спорт и политика — две большие разницы».

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