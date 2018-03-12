Пассажирский самолет загорелся после жесткой посадки в Катманду

Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, загорелся после совершения жесткой посадки в непальском международном аэропорту Трибхуван, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным Би-би-си, на борту могут находиться около 80 пассажиров. Число пострадавших пока не называется.

Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция.

Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.