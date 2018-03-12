Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал изменения в стартовом составе команды.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о победе над ровенским «Вересом» (1:0) в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги, информирует svodka.net.

«В принципе, контролировали ход игры, создали моменты, реализовали шансы, добились положительного результата. Было тяжело быстро восстановиться после игры в Риме, но есть результат. Это самое главное», — отметил Хацкевич, которого цитирует официальный сайт «Динамо».

«Цыганкову мы дали отдохнуть. Морозюк и Бойко – с ними все нормально, никаких проблем в плане подготовки у них нет. Меня беспокоит середина поля в связи с тем, что Гармаш пропускает предстоящую игру.

Нам нужна плотность и компактность, а из опорной зоны «Лацио» создает много моментов. В ходе подготовки мы определим, кто лучше выглядит, кто лучше будет соответствовать нашим требованиям, тот и сыграет.

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Кто будет действовать в центре поля, выпустим одного или двух форвардов – все это определится перед матчем. Выбор небольшой, но мы высоко подняли планку, есть шанс пройти дальше, и мы должны им воспользоваться», — отметил главный тренер «Динамо».

Отсутствие в заявке против «Вереса» Хачериди и Гармаша учитель «бело-синих» прокомментиовал так: «Гармаш – не помощник нам с «Лацио», его нецелесообразно было использовать.

По Хачериди – нужно соответствовать требованиям, которые к нему выставляются, как к футболисту.

Мбокани старается, но отсутствие игровой практики сказывается».

Напомним, ответный матч с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы киевляне проведут в четверг, 15 марта.

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