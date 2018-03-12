Российский олигарх с пистолетом прервал футбольный матч в Греции (видео)



Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК в Салониках 11 марта был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди. Об этом сообщает . На 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол его команды из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре. В ходе «разборок» Саввиди часто пытался вынуть оружие из кобуры, но его останавливал телохранитель. El presidente del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88



обозрение саввиди паок был как матч Теги: аналитика