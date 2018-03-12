|Российский олигарх с пистолетом прервал футбольный матч в Греции (видео)
|12.03.2018 12:16
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Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК в Салониках 11 марта был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.
Об этом сообщает .
На 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол его команды из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.
В ходе «разборок» Саввиди часто пытался вынуть оружие из кобуры, но его останавливал телохранитель.
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