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Российский олигарх с пистолетом прервал футбольный матч в Греции (видео)
12.03.2018 12:16
Российский олигарх с пистолетом прервал футбольный матч в Греции (видео)

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК в Салониках 11 марта был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.

Об этом сообщает .

На 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал гол его команды из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре.

В ходе «разборок» Саввиди часто пытался вынуть оружие из кобуры, но его останавливал телохранитель.
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