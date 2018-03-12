Бесплатные медуслуги в Украине: полный список По теме: В 2018 году в Украине начала действовать скандальная медицинская реформа. Согласно нововведениям, часть услуг должны стать бесплатными для простых смертных. Как это будет работать в действительности, время покажет, а пока давайте просто ознакомимся, какие услуги первичной, неотложной, паллиативной и узкоспециализированной помощи должны быть бесплатными, пишет со ссылкой на . СКОРАЯ ПОМОЩЬ Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях: поражение электрическим током;

ожоги;

обморожение выше II степени

кровотечение из сосудов;

отравление;

инсульты;

инфаркты;

отек легких;

острая почечная недостаточность. ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО: наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями

оказание неотложной помощи;

направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

консультирование. В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

глюкоза крови;

общий холестерин;

анализы мочи;

общий анализ мочи;

электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

микроскопия мокроты;

быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис. УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей: аллергологов;

венерологов;

гинекологов;

кардиологов;

мануальных терапевтов;

логопедов;

нейрохирургов;

пульмонологов и т. д. ВАЖНО: услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.











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