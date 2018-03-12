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Гройсман заявил, что рассчитывает на принятие закона об антикоррупционном суде в течение нескольких месяцев
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12.03.2018 12:18
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Правительство сделает все возможное для поддержки
антикоррупционного суда, заявил премьер-министр Украины Владимир
Гройсман. Гройсман: Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько
месяцев этот суд будет создан Верховной Радой Фото: ЕРА "Мы
рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет
создан Верховной Радой", – сообщил премьер.Гройсман добавил,
что правительство сделает все возможное для организационной
поддержки суда.Могерини в свою очередь подчеркнула, что
антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, согласно
рекомендациям Венецианской комиссии."Это очень важно для
бизнес-климата, для инвестиционного климата, для продолжения
приватизации, реформ в энергетической сфере, земельной
реформы", – заявила она.22 декабря 2017 года президент Украины
Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в
Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в
котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не
соответствует требованиям Международного валютного фонда для
получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В
настоящий момент дела, которые расследует Национальное
антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд,
поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ
Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро.
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