Правительство сделает все возможное для поддержки антикоррупционного суда, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан Верховной Радой Фото: ЕРА "Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан Верховной Радой", – сообщил премьер.Гройсман добавил, что правительство сделает все возможное для организационной поддержки суда.Могерини в свою очередь подчеркнула, что антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, согласно рекомендациям Венецианской комиссии."Это очень важно для бизнес-климата, для инвестиционного климата, для продолжения приватизации, реформ в энергетической сфере, земельной реформы", – заявила она.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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