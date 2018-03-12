В Нью-Йорке упал в воду вертолет с пассажирами на борту, есть погибшие Одного человека удалось спасти В воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту. Фото: EPA/UPG Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что в результате аварии вертолета в реку Ист-ривер в Нью-Йорке погибли два человека. Также сообщается, что спасатели вытащили из воды одного человека. Спасатели продолжают поиски пассажиров вертолета, сообщает Associated Press. Напомним, турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ в Стамбул, разбился в гористой местности в Иране . На борту лайнера была дочь главы главы компании-владельца Мина Башаран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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