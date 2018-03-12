Европейский союз будет оказывать поддержку Украине в вопросе территориальной целостности и суверенитета и в будущем. Об этом сообщила вице-президент Европейской Комиссии, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который транслировал телеканал NEWSONE .

"Главное сообщение на сегодня для нас - это то, что мы строим эти успехи, мы консолидируем результаты и продолжаем работать вместе как можно теснее для укрепления отношений Евросоюза и Украины. Поэтому, первое четкое сообщение, с которым я приехала в Украину - это сообщение поддержки для Украины, которая проповжується со стороны Евросоюза", - сказала она.

Вице-президент Европейской Комиссии подчеркнула, что прогресс в процессе реформ в Украине заметен.

"Мы увидели большой прогресс в очень важных и необходимых секторах реформ. Сегодня мы посмотрели, как эти реформы продвигаются", - добавила Могерини.

Как сообщал svodka.net ранее, вице-президент Европейской Комиссии, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Украине следует удвоить работу в самых важных областях, включая сферу борьбу с коррупцией.

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