"Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссиия предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини в понедельник проводит визит в Киев. Она намерена встретится с президентом Украины Петром Порошенко и уже провела переговоры с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

"Мы обсудили, что "Газпром" остановил поставки газа в Украину, по которым была перечислена предоплата.

По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства, и Еврокомиссия (ЕК) в частности в лице члена ЕК Шефчовича (вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович – ред.) прилагает максимум усилий для урегулирования этой ситуации", — сказала Могерини на брифинге по итогам встречи с премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира