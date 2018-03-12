Планируют собрать многотысячный митинг

14 марта российский руководитель Владимир Путин перед президентскими выборами поедет во временно оккупированный в Крым и Севастополь. Об этом сообщает Лига.Новости.

«Там президент примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предвыборное турне по регионам Владимира Путина закончится в Крыму, это произойдет 14 марта», — уточнили также три источника, близких к кремлевской администрации. У президента РФ будет много мероприятий на украинском полуострове.

«Но главным из них будет митинг в Севастополе», — сказали собеседники.

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Песков подтвердил эту информацию. «Это годовщина «референдума». В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — подчеркнул он.

Во время поездки в Крым Путин намерен обсудить вопрос транспортной интеграции Крыма с Россией. «Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее только, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта», — предположил собеседник.

7 февраля 2018 года сообщалось, что 18 марта президент страны-агрессора РФ может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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