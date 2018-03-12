В Российской Федерации прошел успешный запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал»

Об этом сообщает министерство обороны и , передает

«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», – говорится в сообщении.

Более того, российские военные уверены, что благодаря своим характеристикам, их новая ракета якобы «не имеет аналогов в мире». Причиной этого должно являться то, что ракета способна поражать как наземные, так и морские цели.















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