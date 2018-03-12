НБУ может не согласовать продажу банка из-за того, что акционер "Паритетбанка" Виктор Шейман находится под санкциями США и Евросоюза, отмечает "Коммерсантъ". На покупку украинского "Сбербанка" претендует белорусский государственный банк Фото: sberbank.ru 21 декабря 2017 года управление делами президента Беларуси передало НБУ документы, необходимые для покупки украинского "Сбербанка".Источник отмечает, что НБУ может не согласовать продажу банка, так как одним из акционеров "Паритетбанка" является Виктор Шейман, в отношении которого действуют санкции США и Евросоюза.Других заявок на покупку украинской "дочки" "Сбербанка" на данный момент нет.С весны 2017 года украинский "Сбербанк" находится под санкциями. Банк не может выводить средства за пределы страны, а госструктуры лишены права размещать средства на его счетах.6 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 1 марта о продлении на год санкций против четырех банков с российским капиталом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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