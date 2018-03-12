|Сборная Украины завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018
|12.03.2018 12:27
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Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя)В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали три награды: одно "золото", одно "серебро" и одну "бронзу".
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя). Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым, - свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.
Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с недостатками зрения). Ольга Прилуцкая в этой дисциплине финишировала шестой.
Ранее Шишкова заняла второе место в биатлонном спринте.
На дистанции 15 километров (стоя) бронзовым призером стала Людмила Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман - четвертая, Богдана Конашук - восьмая.
Перед этим Ляшенко финишировала третьей в биатлоне (6 км).
Напомним, 9 марта на 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) состоялась торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.
В первый день Паралимпийских игр-2018 Сборная Украины выиграла пять медалей в биатлоне.
Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхан получил для украинской сборной вторую золотую награду.