Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя)

Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя). Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым, - свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.

Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с недостатками зрения). Ольга Прилуцкая в этой дисциплине финишировала шестой.

Ранее Шишкова заняла второе место в биатлонном спринте.

На дистанции 15 километров (стоя) бронзовым призером стала Людмила Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман - четвертая, Богдана Конашук - восьмая.

Перед этим Ляшенко финишировала третьей в биатлоне (6 км).