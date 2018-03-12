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Сборная Украины завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018
12.03.2018 12:27
Сборная Украины завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018
Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя)
В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали три награды: одно "золото", одно "серебро" и одну "бронзу".
Сборная Украины завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018 Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя). Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым, -  свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.

Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с недостатками зрения). Ольга Прилуцкая в этой дисциплине финишировала шестой.

Ранее Шишкова заняла второе место в биатлонном спринте.

На дистанции 15 километров (стоя) бронзовым призером стала Людмила Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман - четвертая, Богдана Конашук - восьмая.

Перед этим Ляшенко финишировала третьей в биатлоне (6 км).

Напомним, 9 марта на 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) состоялась  торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.

В первый день Паралимпийских игр-2018 Сборная Украины выиграла пять медалей в биатлоне. 

Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхан получил для украинской сборной вторую золотую награду.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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