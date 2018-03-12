ЕС на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 компаний из-за Украины

ЕС продлил связанные с ситуацией в Украине санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября 2018 года, сообщает в понедельник Совет ЕС.

В коммюнике совета отмечается, что ограничительные меры связаны с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 персонам и 38 организациям", - говорится в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в Брюсселе.

Как сообщается в документе, оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.

Юридические акты с данным постановлением Совета ЕС будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 13 марта 2018 года.

Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

В своем сообщении пресс-служба Совета ЕС напоминает о других ограничительных мерах, принятых в связи с ситуацией в Украине.

Это экономические санкции по ряду секторов, продленные до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие в пределах их территорий до 23 июня 2018 года.