Полиция, военные и спецслужбы давно мечтают о компактных беспилотниках, вооружённых огнестрельным оружием. Спектр их применения довольно широк — их можно использовать для контртеррористических операций, скрытого проникновения на захваченные объекты, уничтожения преступников или для огневой поддержки спецназа. Однако серийных образцов вооружённых дронов до сих пор так и не появилось.

Ещё в 2015 году американская полиция получила законное право вооружать квадрокоптеры. Полицейские дроны можно оборудовать стреляющими электрошокерам, выпускающими электроды на расстояние до 10 метров, мощными распылителями перцового аэрозоля и травматическим оружием, стреляющим резиновыми пулями.

Свой образец боевого дрона под названием TIKAD разработала израильская компания Duke Robotics. Беспилотник поднимает в воздух любое оружие массой до 10 килограммов, но стреляет только по команде оператора. Компания ищет инвесторов, но некоторые источники уверяют, что израильскими аппаратами уже заинтересовались не только местные военные, но и американцы.

Сингапурцы же собрались выпустить октокоптер Stinger, вооружённый пулемётом Ultimax 100 Mk.8 калибром 5,56 миллиметра с магазином на 100 патронов, тепловизором и видеокамерой высокой чёткости. На одной зарядке дрон будет способен летать около получаса, а пулемёт будет установлен в специальную систему подвеса, способную компенсировать его отдачу.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира