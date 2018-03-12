Крушение вертолета в Нью-Йорке: никто из пассажиров не выжил.

В США стало известно окончательное количество жертв аварии вертолета в Нью-Йорке. Находившиеся в критическом состоянии пассажиры, погибли, информирует svodka.net.

Все пять пассажиров, находившиеся на борту вертолета, который накануне упал в пролив Ист-ривер в Нью-Йорке, погибли. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает CNN.

Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.

По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив. Сейчас он находится в больнице.

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Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки памятников и красивых пейзажей.

Напомним, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате инцидента пассажирах и трех, доставленных в больницу в критическом состоянии.

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