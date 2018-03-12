Согласно докладу, сделанному вице-адмиралом Mat Winter, руководителем отдела совместной программы F-35 Министерства обороны и Lockheed Martin, около половины из самолетов по минимальной цене 100 млн. никогда уже не поднимутся в воздух и, скорее только, пойдут на запчасти.

Программа F-35, получила значительную политическую поддержку благодаря распределению заказов почти по всем штатам страны. Тем самым столь глобальное производство давало американцам тысячи дополнительных рабочих мест. Однако, с самого момента ее возникновения программа F-35 пережила неоднократные задержки, неудачи и перерасходы средств. И вот теперь, когда произведено 280 самолетов, только 140 из них более или менее функционально. Остальные, по всей вероятности, уже никогда не поднимутся в воздух. Вину за это вице-адмирал возлагает на производственный менеджмент, избравший неправильную стратегию с самого её начала.

Главной, можно сказать преступной проблемой вице-адмирал называет «параллелизм» – производственную стратегию, в которой производство F-35 началось до полного завершения испытания самолета. Идея состояла в том, чтобы ВВС США получил передовой самолет как можно быстрее, при том что полный цикл производственных испытаний предполагал, как минимум, десять лет. Отсюда предполагалось, что по мере выявления недостатков и появления новых узлов и нового оборудования, первые партии F-35 будут возвращаться на модернизацию и доработку.

Однако теперь, анализируя многолетние проблемы, можно уверенно заявлять, что ценности такого параллельного подхода, похоже, не существует. Большинство самолетов первого поколения вообще не функционируют, в то время как выделяемый на программу бюджет Lockheed Martin использует на строительство новых самолетов.

Более того. Поскольку функциональные F-35 стоят на вооружении, летают и тем самым начинают изнашиваться, для них требуются новые детали, что опять требует неимоверного количество денег. Отсюда сегодня наиболее приемлемая идея – использовать для ремонта узлы с бездействующих, ждущих модернизации самолетов. Скорее только эти самолеты уже никогда не поднимуться в небо.

Теперь, когда произведено 280 истребителей 5-го поколения при цене от 100 до 120 миллионов долларов за штуку, половина из них занята тем, что стоит в ангарах и собирает пыль ожидая момента, когда они будут демонтированы на элементы, из которых они были собраны. И при этом Lockheed Martin считает, что всё нормально и всё было частью плана.

Однако самая большая проблема программы F-35 – это даже не перечисленные ошибки прошлого, а расходы на будущее. При планировании постройки F-35 предполагалось, что с каждой партией цена самолетов будет снижаться, однако цена только возрастает и возрастает. Lockheed Martin объясняют это работой над передовыми возможностями скрытности самолета, которые на данный момент оставляют желать лучшего.

Вице-адмирал Mat Winter сейчас проводит с компанией переговоры о закупке новой партии самолетов и говорит, что очень недоволен этим сотрудничеством: «Цена как бы снижается, но это происходит недостаточно быстро. И я скажу вам, что я не доволен сотрудничеством с Lockheed Martin. Они, если хотят, могут более уступчивыми и гибкими и с определенными усилиями с их стороны мы могли бы подписать договор гораздо быстрее. Но они очень упрямы. вероятно, это их такая переговорная тактика».

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