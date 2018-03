var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4113; coreola.articleid = 235983; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4113] = 4113; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Виталий Журавский Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель Всеукраинской общественной организации "Дістало!". ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» НАТО просто повторило тезис, что Украина в лице ее руководства хочет вступить в Альянс. И это не новость Сегодня 12.19 | комментариев: На прошлой неделе руководители государства и провластные СМИ с радостью сообщили украинцам о супер новости, огромной победе тихой дипломатии – предоставлении Украине специального статуса страны-аспиранта НАТО. Действительно ли это так?На официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению, появилась информация о том, что четыре страны-партнера заявили о своем намерении (аspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина. То есть слово aspiration с английского переводится как "намерение". В тексте заявления фиксируется сугубо факт намерения Украины и еще трех стран, но речь не идет о присвоении какого-то официального статуса.НАТО просто повторило тезис, что Украина в лице ее руководства хочет вступить в Альянс. И это не новость. Статус страны-аспиранта не закреплен ни в одном официальном документе НАТО. Поясню на бытовом уровне. Если вы, скажем, подаете документы в какой-то ВУЗ, это не значит, что вас туда зачислят.Напомню, в свое время заявление о вступлении в НАТО подписали президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и председатель Верховной Рады Арсений Яценюк. В 2008 году на саммите в Бухаресте этот вопрос рассматривался. И что? Нам не только отказали во вступлении в НАТО, нам отказали в плане действий по членству. То есть до сегодняшнего дня не рассматривался даже вопрос: как Украине туда двигаться.Для того, чтобы Украина стала членом НАТО, надо, чтобы нас туда пригласили. Это решение должны одобрить 29 стран-членов НАТО, каждая из которых имеет право вето. В НАТО не берут страны, имеющие проблемы на своих границах. У нас долгий конфликт на востоке, по сути, война с Россией.Наибольший вес в Северо-Атлантическом Альянсе имеют США. На прошлой неделе спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина к присоединению к НАТО не готова.Провластные аналитики утверждают, что путь в НАТО намного проще в сравнении со вступлением в Евросоюз. Не надо проводить референдум. По правилам Альянса – это так, но по букве и духу Конституции Украины – нет. В статье 5 Конституции Украины четко указано, что носителем суверенитета является народ. При таких обстоятельствах все вопросы, связанные с ограничением любого государственного, политического, военного, экономического суверенитета, должны выноситься на референдум.То есть путь в НАТО очень, очень, очень длинный. Источник: "ГОРДОН"



