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За 2 года количество солнечных электроустановок в частных домах украинский увеличилась в 15 раз
12.03.2018 12:35
За 2 года количество солнечных электроустановок в частных домах украинский увеличилась в 15 раз
Домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ
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За 2 года количество солнечных электроустановок в частных домах украинский увеличилась в 15 раз Фото: kilowatt.net.ua

Об этом у себя на Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман .

В частности, он привел следующие данные:

"Возобновляемая энергетика (ВИЭ):

4 квартал 2015 года - 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку;

4 квартал 2017 - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки ".

Таким образом, за 2 года, то есть с 2015 до 2017, количество таких установок выросла в 15 раз.

В целом, по словам главы украинского правительства, в течение 2014-2017 гг. Домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделит почти  25 млн евро на строительство солнечной электростанции  в Львовской области

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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