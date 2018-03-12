|За 2 года количество солнечных электроустановок в частных домах украинский увеличилась в 15 раз
|12.03.2018 12:35
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Домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭВ Украине быстро растет слава домашних солнечных батарей
Фото: kilowatt.net.ua
Об этом у себя на Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман .
В частности, он привел следующие данные:
"Возобновляемая энергетика (ВИЭ):
4 квартал 2015 года - 21 личное домохозяйство имеет солнечную электроустановку;
4 квартал 2017 - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки ".
Таким образом, за 2 года, то есть с 2015 до 2017, количество таких установок выросла в 15 раз.
В целом, по словам главы украинского правительства, в течение 2014-2017 гг. Домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделит почти 25 млн евро на строительство солнечной электростанции в Львовской области
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