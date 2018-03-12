|«Опять мультики», — пропагандистское видео о российской «мощи» вызвало волну насмешек в Сети (видео)
|12.03.2018 12:38
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Видео было опубликовано в Сети, как предполагают, для мобилизации патриотично настроенных российских избирателей за неделю до выборов президента страны.
В сюжете российские журналисты рассказали о передовых разработках местных инженеров, которые придумали очередное «супероружие», однако публикация сюжета вызвала обратную реакцию у пользователей социальных сетей. Люди насмехаются над очередной пропагандистской выдумкой российских журналистов, оснований верить в которую пока недостаточно.
Соцсети насторожило использование муляжей и запредельного пафоса российских журналистов, которые применяют один из самых верных способов укрепления поддержки населения сообщением о победах в российском ВПК.
Стоит отметить, что Путин выступил с несколькими очень агрессивными заявлениями. Так, он похвастался несуществующей ядерной ракетой, после чего пригрозил вообще уничтожить весь мир.
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