Консорциум во главе с Westinghouse заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440

Консорциум во главе с Westinghouse Electric Company заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440, установленных, в частности, на Ривненской АЭС.

"Консорциум разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001–2007 годах. Помимо проекта топлива, консорциум разработал и подтвердил связанные методы и методологию для лицензирования и использования нового проекта топлива", - отмечают в пресс-службе Westinghouse.

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Подготовка к выпуску топлива была проведена в рамках проекта "Европейское снабжение безопасным ядерным топливом" (ESSANUF), реализуемого с 2015 года.

Партнерами Westinghouse по этому проекту являются VUJE, ÚJV Řež, Университет технологий Lappeenranta (LUT), Национальная ядерная лаборатория (NNL), NucleoCon, Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" (NSC KIPT), Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии в Карлсруэ (JRC-Karlsruhe) и Enusa Industrias Avanzadas (ENUSA).

Финансирование осуществляется программой научных исследований и обучения Евратома (2014–2018), являющейся частью Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" (H2020) (грант 671546).

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" вместе Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий договор на обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года.

Westinghouse в конце апреля 2016 года объявила о расширении своего предприятия по выпуску ядерного топлива в Вестеросе (Швеция) для обеспечения растущих поставок для реакторов российского дизайна ВВЭР-1000 в Украину и другие страны Восточной Европы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.