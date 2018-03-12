



Відома українська дизайнер Анастасія Іванова, яка буквально місяць тому розсекретила заручини, днями вийшла заміж, влаштувавши неймовірну церемонію на березі Атлантичного океану, на Канарських островах, на о. Тенеріфе.



"Це було весілля моєї мрії!Тенеріфе - це дійсно райське місце, тут все надзвичайне - природа, океан, сонце, пейзажі... Своє весілля я завжди бачила саме такий - в ідеально красивому місці, на березі океану, на заході, в оточенні найближчих людей", - говорить красуня.



Свою весільну сукню Іванова шила самостійно, зізнавшись, що для себе обирати було дуже складно.



"Хотілося чогось простого, лаконічного, при цьому легкого, струмуючого. Сукня, в якій я вийшла заміж, повністю мені відповідає - дуже легка, невагома, повітряна... До речі, наряди для подружок нареченої теж створювала я. Дуже рада, що близькі подруги розділили зі мною цей щасливий день".





































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