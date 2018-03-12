В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к «последствиям».

В России заявили, что договор на поставку ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в начале 2020 года, информирует svodka.net.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, передает ТАСС.

«Турецкая сторона выразила желание ускорить его выполнение (контракта на поставку С-400. — Ред.), мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу, с тем чтобы ускорить выполнение контракта. Начало выполнения — это, думаю, где-то начало 2020 года», — сказал Кожин.

«Если говорить о Турции, то мы с благодарностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало часто, о том, что национальные интересы у них — в приоритете», — отметил помощник президента РФ, говоря о давлении НАТО на Турцию, чтобы та отказалась от покупки российского оружия.

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«Контракт подписан, он выполняется», — добавил он.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток.

В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к «последствиям».

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С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

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