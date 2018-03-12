|"Контракт подписан, он выполняется": Россия обещает поторопиться с поставками С-400 в Турцию
|12.03.2018 12:40
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В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к «последствиям».
В России заявили, что договор на поставку ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в начале 2020 года, информирует svodka.net.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, передает ТАСС.
«Турецкая сторона выразила желание ускорить его выполнение (контракта на поставку С-400. — Ред.), мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу, с тем чтобы ускорить выполнение контракта. Начало выполнения — это, думаю, где-то начало 2020 года», — сказал Кожин.
«Если говорить о Турции, то мы с благодарностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало часто, о том, что национальные интересы у них — в приоритете», — отметил помощник президента РФ, говоря о давлении НАТО на Турцию, чтобы та отказалась от покупки российского оружия.
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«Контракт подписан, он выполняется», — добавил он.
Напомним, в сентябре 2017 года президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток.
В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к «последствиям».
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С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.