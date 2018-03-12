|Подъезды сильно убиты: появились свежие данные о строительстве путинского моста в Крым
|12.03.2018 12:41
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Дороги в Крыму серьезно пострадали из-за строительства Россией нового моста через Керченский пролив.
Об этом сообщает локальный сайт , передает
По информации журналистов, подъезды к мосту разбиты грузовиками и строительной техникой.
"К качеству дорожного полотна самого шоссе Героев Сталинграда с каждым днём претензий всё больше: дорога катастрофически разбита большегрузами. Поэтому, керчане очень ждут завершения строительных работ на автоподходах", – пишет издание.
Также пострадали подъезды к новой запланированной трассе "Таврида"."С подъездными путями к 9 километру ситуация аналогичная с дорогой на шоссе Героев Сталинграда. Подъезды сильно убиты: ямы, трещины, водители сильно недовольны. Кажется, что этим дорогам осталось жить недолго", – делают вывод журналисты.