На ближайших выходных, 17 и 18 марта, в Украине вновь похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что начало текущей недели будет теплым, однако уже на выходных в Украину вернутся временные морозы.

По прогнозу синоптика, 12 марта в западных регионах ожидается дождь, на остальной территории будет относительно сухая погода.

Температура на западе составит +10 +15 градусов, на юге +6 +11 градусов, на остальной территории - от 2 до 8 градусов тепла. Прохладнее только будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в столице сохранится влажная погода. Дожди будут чередоваться с прояснениями, температура составит 5-7 градусов тепла.

Как сообщал svodka.net ранее, за неделю в Европе в результате непогоды погибли как минимум 60 человек .

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