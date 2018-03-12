Пользователи Instagram решили, что российская танцовщица Анастасия Волочкова пьет по утрам. Волочкова: Вылетали ранним утром, а на заре нас встретила Рига! Фото: volochkova_art / Instagram "Вылетали ранним утром, а на заре нас встретила Рига! Немного пасмурно. Но это придает загадочности перед нашим спектаклем "Леди" в Резекне сегодня. Сережа Астахов наш немного вялый, но к спектаклю проснемся все!" – написала она. Вылетали ранним утром, а на заре нас встретила Рига! * Немного пасмурно. Но это придает загадочности перед нашим спектаклем «Леди» в Резекне сегодня. * Сережа Астахов наш немного вялый, но к спектаклю проснемся все! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #мы Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 10, 2018 в 2:30 PST "Эти джинсы хотя стираются, ну хотя изредка? Растянутые коленки на тощих, алкогольных ножках", – написала karinella_ka."С утра уже бухая", – прокомментировала olesiakaba."Видимо, это ее обычное нормальное состояние, в котором ее еще можно снимать... Но это ужасно, если честно... Для чего женщинам алкоголь?" – написала nikonorovafekla."Выпивши? Думала, мне одной показалось. Ранним утром", – отметила aleksaperluskoni.Недавно пользователи Instagram обсудили фото Волочковой без белья.Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра.Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.Официальной причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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