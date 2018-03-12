|Сутки в АТО: 1 военный погиб, 3 ранены
|12.03.2018 12:43
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На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметовЗа прошедшие сутки, 11 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины - 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения.
Фото: УНИАН
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .
"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО. На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка", - говорится в отчете.
На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды ообстрилялы позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе .Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.