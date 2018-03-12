На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО. На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка", - говорится в отчете.

На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.