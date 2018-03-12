Продажи вооружений в мире в 2013-2017 годах выросли на 10% в сравнении с периодом 2008-2012 годов.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), сообщает Deutsche Welle.

Крупнейшими продавцами оружия являются США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Так, за последние 5 лет США нарастили поставки вооружений почти на четверть и сейчас сконцентрировали около 34% мировых продаж. Штаты поставляют оружие в 98 стран, почти половину поставок — в страны Ближнего Востока.

Доля РФ в мировых продажах оружия составляет 22%, Франции — 6,7% (рост продаж на 27%).

Из-за постоянных конфликтов на Ближнем Востоке, импорт вооружений в этом регионе вырос на 103%. Активнее только скупали оружие Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

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