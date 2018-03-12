Сотрудники орбитальной обсерватории Кеплер нашли 15 новых планет, расположенных в окрестностях Солнечной системы. Одна из них находится в "зоне жизни" и, вероятно, на ней есть океаны и земная атмосфера. Об этом сообщает Astronomical Journal .

"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", - сказал Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Соответствующее открытие сделали с помощью орбитального телескопа Кеплер. Всего планетологи из Японии обнаружили сразу 15 планет, которые по размерам похожи на увеличенные копии Земли. Они вращаются вокруг своих светил на небольшом расстоянии. На их поверхности год длиться до 40 дней. Исследователи считают, что на них вряд ли может быть жизнь, так как температура и климат напоминают Венеру, а не Землю.

Однако система K2-155, которая находится в созвездии Тельца и удалена от Земли на 200 световых лет, является исключением. В ней расположены три "суперземли". Самая далекая из них - K2-155d - расположена в центральной части "зоны жизни", а также имеет схожесть по климату и гидрологическим условиям с Землей.

В ближайшем будущем данные открытия можно будет проверить. Это случится после того, как NASA запустит на орбиту телескоп TESS, который сможет получить точную информацию по составу и температурам найденных планет.

Как сообщал svodka.net.uа, в субботу, 31 марта, нынешнего года жители Земли станут свидетелями полнолуния , которое получило название Голубая Луна.

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