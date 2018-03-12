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"Простите за беспокойство". Вышел трейлер фильма. Видео
12.03.2018 12:50
Обнародован трейлер фильма "Простите за беспокойство" режиссера Бутса. Видео разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. По сюжету чернокожий менеджер по телефонным продажам обладает умением изменять свой голос, чтобы добиться успехов в работе. Он узнает тайну о своем начальстве, после чего герою предстоит выбирать между карьерой и борьбой за справедливость. Роли исполнили Терри Крюс, Тесса Томпсон, Арми Хаммер.   | Герой обладает способностью феноменально менять голос Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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