"Простите за беспокойство". Вышел трейлер фильма. Видео
12.03.2018 12:50
Обнародован трейлер фильма "Простите за беспокойство" режиссера
Бутса. Видео разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. По
сюжету чернокожий менеджер по телефонным продажам обладает умением
изменять свой голос, чтобы добиться успехов в работе. Он узнает
тайну о своем начальстве, после чего герою предстоит выбирать между
карьерой и борьбой за справедливость. Роли исполнили Терри Крюс,
Тесса Томпсон, Арми Хаммер. | Герой обладает способностью
феноменально менять голос Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube