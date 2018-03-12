В продолжение темы о Сирии, я так понимаю, что идёт позиционирование сторон в конфликте.

Турки, или суннитская партия, хотят занять позиции курдов и чистят под себя север Сирии, с прямыми контактами поддержки из Турции. Эдакая Южная Осетия, в центре Грузии — только в данном случае это Африн.

Курды явно сами по себе удержать позиции вдоль всей турецкой границы не могут, а мы им уже передали, что всё, что к востоку от Евфрата, они получат нашу поддержку. А то, что находится западнее — это их личные дела. Потому коллапс курдов и Пешмерги в этом районе дело времени. Турки имеют все преимущества

Асад и русские добьют карманы повстанцев в центре страны и на центральной дороге, вдоль горного массива Антиливана от Дамаска — Хомс — Хама — Алеппо — Искендерун. Так как никто в здравом уме на западе этим повстанцам помогать не собирается, то судьба их территорий — предрешена. Потенциально с возможными потерями в 300.000 мирного населения, которое положат при зачистке боевиков.

Даеш распался на незначительные куски — как я и говорил, при ударе нормальной армии, эта шайка бандитов просто рассыплется на куски. Но сохраняется опасность, что остатки Даеш рванут по всему миру и возьмутся за джихад в импортном разливе — или попросту начнут бандитничать в самой Европе, США, Индии, Австралии и т.д. Интересно, что карман территории Даеш, вдоль израильской границы, сохраняется нетронутым. По слухам, Израиль косвенно оказывает им поддержку в данном районе и никто не решается их умиляться пока.

Израиль выжидает и готовиться к войне, которая, по логике не должна случится — Асаду она не нужна совсем. Но она может начаться вопреки его желаниям. Слишком много хорошо вооружённых поваров на одной сирийской кухне и они не слушают друг друга. Потому рвануть может в любой момент по миллиону причин.

Русские, при всём их желании, тянуть Сирию долго не смогут. Особенно когда война перейдёт из войны за целые районы в войну с подпольными организациями. Русские могут бомбить врагов, когда есть чёткая карта, которую эти враги занимают. В этом случае всё просто — тут ты, там они. Их надо убить — всех. Бог на небе решит, кто свои. И пока это им удаётся. Но представить на секунду, что джихадист Саад, снимет униформу, спрячет оружие и оденется в гражданскую одежду торговца сахаром. И войну свою из чистого поля перенесёт на точечные террористические действия, подрыв конвоев, отстрел каких-то важных лиц, атаки на рынки и мечети и всё это тайно. Вот именно в этот момент — русские свою партию в Сирии проиграли. Потому что победить партизанскую войну в городах Ближнего Востока, можно только одним путём — перестрелять всё население до последнего взрослого человека, оставив только 3х летних детей и никого больше. И русские точно двигаются в заданном направлении. И это будет похлеще Афганистана, где воевали в горах.

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Курды контролируют всё, что восточнее Евфрата и эта территория вполне может послужить в будущем как дополнительная территория для их государства, если к тому придёт разговор.

США держат около 2000 человек спецназа и наблюдателей на курдской стороне и также держат силы ВВС в соседних странах. Но в общем и целом, стратегия перешедшая от Обамы к Трампу — не поменялась. Минимальное вмешательство в конфликт и лишь создание условий превращения Сирии в кладбище для русских и вероятно турок.

Также понимая насколько интересы Асада, Ирана, России, Хезболлы конфликтны между собой и тем более конфликтуют с курдами, турками, Израилем и арабскими странами, то можно с абсолютной точностью предположить, что никакого долгого или стабильного мира, даже победив повстанцев, ни одна сторона не добьётся. Более того, целый ряд стран заинтересован в создании и поддержании хаоса в Сирии и других арабских странах, как совершенно универсальном методе, их выведения из игры и когда то потом, проталкивании своего влияния и новых границ.

Понятно одно, что все границы созданные после Первой и также Второй мировой войны, в результате войн, переделов и революций, что в Европе, что в регионе Ближнего востока, приказывают долго жить и конфликты по старым линиям раскола и границам, продолжаться с новой и новой силой. Как к 1853 году условия мира после победы над Наполеоном себя исчерпали и потому начались новые войны и изменения границ. Так и сейчас почти 100-80 лет относительно статичных границ, себя исчерпали и потому новые попытки иx изменить — неизбежны.

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