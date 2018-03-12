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Ближайшие 5 месяцев из-за опасений получить тяжелый репутационный удар Россия не станет предпринимать активных действий на Донбассе вокруг конфликта, который будет оставаться в прежних рамках ровно до окончания чемпионата мира по футболу 2018 года.

Однако сразу после окончания знакового для Путина события в июле перед Кремлем встанет вопрос о завершении конфликта на Донбассе, и у Путина уже есть свой план на Восток Украины.

Об этом в комментарии заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Политик считает, что никаких активных действий в ближайшее время Москва на Донбассе предпринимать не будет. Однако сразу после завершения первенства российские власти попытаются заморозить конфликт, чего Украина Путину сделать не позволит.

Кравчук уточняет, что Путин находится в состоянии непредсказуемости, и прогнозировать его действия достоверно нельзя, однако Запад может пойти на усиление жестких станций вплоть до запрета на участие РФ в международных расчетах через банковской международной системы.



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