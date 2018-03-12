Украина за 2 мес.-2018 увеличила импорт нефти на треть

Украина в январе-феврале 2018 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 32% (на 36,523 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,577 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на сумму $80,272 млн, что на 54,3% больше, чем в январе-феврале-2017 ($52,027 млн). В т.ч. в феврале текущего года импортировано на $41,757 млн.

Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $77,587 млн, из Ирана – на $1,844 млн, из Венгрии – на $0,295 млн, из других стран – на $0,546 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-феврале не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 – 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 – 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 – 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.