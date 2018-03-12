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Во время документирования оружия, которое перевозил Рубан, загорелся снаряд
12.03.2018 12:58
Загоревшийся снаряд из партии оружия, при перевозке которого задержали главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, удалось вовремя потушить, никто не пострадал, написала "Украинская правда".   | 8 марта Рубана задержали за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию Фото: ssu.gov.ua Загореться могли также мины калибром 120 мм.Огонь удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

ВИДЕОВидео: Українська правда / YouTube 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.

Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

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