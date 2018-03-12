|Запорожский священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию
|12.03.2018 13:02
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Церковный скандал. Священника УПЦ московского патриархата лишили парафии в Запорожье за проукраинскую позицию.
«Молился за победу украинского войска и не упоминал в богослужении патриарха Кирилла», — в Запорожье священник УПЦ МП лишен парафии за проукраинскую позицию, информирует svodka.net.
По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу нашей армии и отказывался вспоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.
О наказании отца Игоря часто предупреждало руководство запорожской епархии, а в воскресенье ему сообщили, что служить в храме он больше не будет.
Отстранять от богослужения в храме «опального» священника прибыли представители епархии во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой в сопровождении группы молодчиков.
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