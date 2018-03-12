В горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань построили самый высокий в стране стеклянный пешеходный мост. Об этом сообщается на странице China Daily в Twitter.

Мост воздвигли на высоте 1980 метров над уровнем моря, его длина составляет 198 метров, ширина - два с половиной метра. Строительство обошлось в приблизительно 10 миллионов юаней, что равняется 1,5 миллионам долларов.

Отмечается, что у моста прозрачный пол, что обеспечивает отличную видимость над 186-метровой пропастью. Такую высоту можно сопоставить с небоскребом в 66 этажей.

Создатели моста утверждают, что он может выдержать до двух тысяч человек одновременно, но в целях безопасности на него пускают до 500 посетителей.

Как сообщал svodka.net ранее, в Китае был проложен 40 метрами ниже уровня морского дна самый длинный в мире подводный тоннель , протяженность которого составляет 6,7 километра.

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