Япония выделит Украине более $500 тыс. для 7 проектов в сфере здравоохранения и образования

Правительство Японии предоставит Украине в 2018 году безвозмездную помощь на общую сумму более $500 тыс. для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.

Как сообщает в понедельник пресс-служба посольства Японии в Украины, финпомощь будет предоставлена в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека "КУСАНОНЕ".

Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам "КУСАНОНЕ" состоится 15 марта при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми.