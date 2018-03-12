СБУ задержала владельца сети магазинов с неподконтрольной территории Донбасса, поставлявшего продукты боевикам "ДНР"

Служба безопасности Украины задержала в Харькове владельца одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированной территории Донбасса за финансирование терроризма.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, мужчина наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории России, и часть продукции шла на нужды незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков" в бюджет "ДНР".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам.

Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования боевиков. У предпринимателя также обнаружено 50 тыс. долл., 150 тыс. грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (материальное или другое содействию деятельности террористической группы или террористической организации). Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.