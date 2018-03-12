В центре Киева увидел рекламу. Уже забыл чего. Но там были слова: «Україна, що завжди страждала…»

Действительно, у нашей страны не простая история — порабощение более сильными, Голодомор, борьба за независимость.

Но мы не уникальны в сложностях своей судьбы — многие народы прошли и проходят похожий путь.

Я к чему… Стране надо помнить свои корни, но не культивировать страдания и максимально уходить от виктимной психологии.

Постоянное повторение того, что Украина много страдала и лила слёзы, повторно притягивает к себе к себе эти слёзы и страдания, высталяет в роли латентной жертвы.

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А надо как Русалочка идти по иголкам и улыбаться. Создавать имидж успешной, гордой и сильной державы. Тогда также начнут думать окружающие. И в конце концов, эти успешность, гордость и сила придут окончательно.

У стран как у людей — чужое нытьё не любит никто, всем по душе оптимизм, успешность и вера в лучшее. И ещё мы любим откровения тех, кого любим, откровения же других многие называют наглостью.

* * *

Тексту год, но я решил его повторить, так как заунывного стона (он у нас песней зовётся) меньше, увы, не становится.

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