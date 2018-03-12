Известная голливудская актриса Камерон Диаз заявила о намерении завершить карьеру в киноиндустрии, сообщает издание Metro .

По словам приятельницы кинозвезды, актрисы Сельмы Блэр, Диазрассказала ей о своем желании уйти из кино во время недавней встречи, когда они обсуждали совместные съемки в фильме 2002 года "Милашка".

"Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме "Милашка". Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино", - рассказала Блэр.

При этом она подчеркнула, что Диаз намерена посвятить себя семейной жизни.

Напомним, в мае 2014 года стало известно о романе звезды "Ангелов Чарли" с Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. В январе 2015 года Диаз и Мэдден официально узаконили свои отношения, а спустя 2 года объявили о намерении усыновить ребенка. Кроме того, в американской прессе появились слухи о беременности актрисы, которая резко набрала лишний вес и стала прикрывать живот на публике.

"Камерон больше не нужно сниматься в кино. У нее замечательная жизнь и я не вижу ни одной причины, по которой она бы захотела вернуться к работе в киноиндустрии. Она счастлива!", - добавила Блэр.

Как сообщал svodka.net ранее, 43-летняя голливудская актриса Камерон Диаз написала книгу The Longevity Book ("Книга долголетия").

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