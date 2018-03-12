Многие столетия человечество живет в ожидании Апокалипсиса. Только в прошлом году экстрасенсы из разных уголков мира пугали нас концом света, называя разные даты.

А вспомните, как все встревожились в 2012 году, когда по предсказаниям племени Майя должен был произойти конец света, пишет со ссылкой на .

В то же время, не доверяя предсказаниям экстрасенсов, ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сам нашел точную дату конца света и сделал об этом сенсационное заявление. Ученый сообщил, что дата конца света указана в Библии, а точнее – в одном из отрывков Книги Откровения.

Ключевая фраза, по мнению Матье Жан-Марка Джозефа, звучит так: «Дана ему власть действовать 42 месяца… Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666».

По расчетам и твердому убеждению ученого, конец света наступит 24 июня 2018 года. В этот день поверхность Земли превратится в безжизненную пустыню, в которой не выживет ни одна душа.

Ранее говорилось, что конец света кроется в вечной мерзлоте. Ученые Амстердамского свободного университета пришли к выводу, что таяние вечной мерзлоты приводит к большим выбросам в атмосферу углерода. Это может влиять на скорость потепления климата. И как следствие, повлечет за собой такие катастрофические явления, как засуха, наводнения и экстремальные морозы.

Ученые исследовали химический состав воды в озерах и реках на северо-западных территориях Канады. Когда начинается лето в водоемах увеличивается содержание растворенного углерода и углекислого газа. Исследователи сошлись на том, что из-за таяния вечной мерзлоты освобождается углерод.

Глобальное потепление явление не из желаемых, поскольку оно влияет на разрушение криосферы. И как следствие - растительные остатки, возраст которых составляет приблизительно 3-4 тысячи лет и больше, попадают под воздействие микробов, что приводит к выделению углерода.

Однако выбросы углерода могут быть связаны с обыкновенным геохимическим циклом. Дело в том, что через явление, называемое криотурбацией, когда из-за сезонного оттаивания и замораживания смешиваются слои почвы, старшый углерод может менять свое место.

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