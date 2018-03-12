Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики
Верховной Рады Украины в сентябре 2017 года поддержал инициативу
Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) о проведении
специальных парламентских слушаний по физической безопасности
журналистов, но они до сих пор не состоялись. Томиленко обратился к
Парубию 6 марта Фото: Валентин Кондратюк / Facebook Согласно
сообщению, комитет по вопросам свободы слова единогласно еще в
сентябре 2017 года поддержал инициативу НСЖУ о проведении
специальных парламентских слушаний, но они до сих пор не
состоялись."Постановление подали на рассмотрение парламента, однако
его ни разу так и не вынесли на повестку дня работы
депутатов", – говорится в сообщении.Отмечается, что в 2017
году зафиксировано 90 инцидентов применения силы к журналистам. За
первые два месяца 2018-го – 10.Также в письме к Парубию сообщается,
что в начале марта НСЖУ провел дискуссию о свободе слова и
безопасности журналистов с участием международных экспертов ООН и
ОБСЕ, на которой участники представили "многочисленные факты угроз
работникам СМИ, избиений и препятствования профессиональной
деятельности".
Фото: nsju.org
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