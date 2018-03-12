Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины в сентябре 2017 года поддержал инициативу Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) о проведении специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов, но они до сих пор не состоялись. Томиленко обратился к Парубию 6 марта Фото: Валентин Кондратюк / Facebook Согласно сообщению, комитет по вопросам свободы слова единогласно еще в сентябре 2017 года поддержал инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний, но они до сих пор не состоялись."Постановление подали на рассмотрение парламента, однако его ни разу так и не вынесли на повестку дня работы депутатов", – говорится в сообщении.Отмечается, что в 2017 году зафиксировано 90 инцидентов применения силы к журналистам. За первые два месяца 2018-го – 10.Также в письме к Парубию сообщается, что в начале марта НСЖУ провел дискуссию о свободе слова и безопасности журналистов с участием международных экспертов ООН и ОБСЕ, на которой участники представили "многочисленные факты угроз работникам СМИ, избиений и препятствования профессиональной деятельности". Фото: nsju.org Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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