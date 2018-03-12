Украине необходима поддержка в виде новой MFA - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает важность получения новой макрофинансовой помощи (MFA) от Европейского Союза, поскольку считает, что на сегодняшний день говорить о самостоятельном преодолении страной всех вызовов, включая обслуживание внешних долгов, преждевременно.

"Все условия будут определены именно Европейской комиссией, есть некий набор решений, которые необходимы для того, чтобы получить эту поддержку.", - сказал В.Гройсман в ходе совместного брифинга с представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в понедельник в Киеве, комментируя новую программу макрофинансовой помощи.

Он добавил, что есть ряд условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы получить этот финансовый ресурс. "Сейчас мы как раз, вместе с Европейской комиссией над этим работаем", -сказал премьер.

В.Гройсман также отметил, что данные средства будут направлены в госбюджет Украины. "На сегодняшний день рано пока говорить о том, что мы можем самостоятельно преодолевать все вызовы, в частности и обслуживание внешних долгов. Поэтому такая поддержка нам необходима", - добавил премьер.

В то же время он подчеркнул, что необходимо работать над ростом украинской экономики, чтобы она стала более самодостаточной.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до EUR1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украины, которую должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в пятницу.

В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ в Украине.

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - отметили в Еврокомиссии.