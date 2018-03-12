Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Украины отозвать документ и доработать его, так как, по ее мнению, он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

"Мы обсудили с премьер-министром (Украины – ред.) и он полностью согласился, что антикоррупционный суд должен быть полностью независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", — сказала Могерини журналистам.

По ее словам, создание независимого антикоррупционного суда очень важно для украинского бизнес-климата, продолжения приватизации, а также энергетической и земельной реформ.

"Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне. Мы очень высоко ценим то, что вы лично (премьер Украины Владимир Гройсман – ред.) сделали и что сделала ваша команда и продолжает делать на этом пути… Со своей стороны будем предоставлять нашу полную поддержку в этом отношении", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с Гройсманом.

В частности, она похвалила Украину за успехи в реформировании пенсионной и медицинской сфер, поскольку это "те шаги, которые непосредственно влияют на жизнь каждого украинца".

Она добавила, что принятое недавно Еврокомиссией решение о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро направлено на поддержку макроэкономической стабильности и структурных реформ в стране.

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