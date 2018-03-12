Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, намерена рассмотреть вопрос назначения нового руководителя Национального банка Украины. Речь об этом идет в повестке дня на пленарную неделю 13-16 марта, опубликованной на сайте парламента.

Согласно документу, в пленарный четверг народные депутаты должны определиться с увольнением Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ, а также назначить нового главу финрегулятора.

Как сообщал svodka.net, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак уверен, что с удьба главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уже решена .

Ранее сообщалось, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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