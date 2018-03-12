|Стало известно, когда Рада рассмотрит увольнение Гонтаревой
|12.03.2018 13:18
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Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, намерена рассмотреть вопрос назначения нового руководителя Национального банка Украины. Речь об этом идет в повестке дня на пленарную неделю 13-16 марта, опубликованной на сайте парламента.
Согласно документу, в пленарный четверг народные депутаты должны определиться с увольнением Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ, а также назначить нового главу финрегулятора.
Как сообщал svodka.net, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак уверен, что судьба главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уже решена.
Ранее сообщалось, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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