В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну платню – тепер вона становить 3723 грн на місяць, пише і .

Мінімальна погодинна зарплатня з 1 січня становить 22,41 грн. У порівнянні з 1 січня 2017 року зріс і прожитковий мінімум – на 156 гривень. Тепер він становить 1700 грн, для дітей до шести років – 1492 грн, для дітей з шести до 18 років – 1860 грн, для працездатних осіб – 1762 грн, а для осіб, які втратили працездатність – 1373 грн.

Набула чинності нова система нарахування пенсій. Тепер мінімальна кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію, становить 25 років (до цього – 15 років – ред.). Наступні 10 років (до 2028-го року) мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшуватися щороку на один рік. Цю зміну введено в межах пенсійної реформи. Страховий стаж можна також купити, заплативши відповідні внески до Пенсійного фонду, мінімальний страховий внесок – 22% від мінімальної зарплатні, місяць страхового стажу коштує 44% від мінімальної зарплатні. Мінімальний розмір пенсії з 1 січня – 1373 грн.

З 1 січня підвищили пенсії військовим пенсіонерам та іншим силовикам – середня сума підвищення – 1,5 тисячі грн. Пенсії будуть підвищувати індивідуально – залежно від стажу і розміру грошового забезпечення. В середньому, пенсія військових зросте на 62%, в той час як пенсія цивільних – лише на 30%. У той же час, Рада ще не прийняла закон про підвищення пенсій військовим. З 1 січня стартувала медична реформа.

З 1 січня на рівні підприємств, що надають послуги, стартувала монетизація субсидій – вони будуть отримувати реальні кошти від держави. Одночасно Кабмін зменшив соціальні норми на споживання електроенергії. У житлових приміщеннях (будинках) вони становитимуть 70 кіловат-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кіловат-годин на місяць на кожного члена сім’ї (домогосподарства), але не більше, ніж 190 кіловат-годин на місяць. У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кіловат-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї або домогосподарства, але не більше. ніж 230 кіловат-годин на місяць.

У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності центрального гарячого водопостачання до – 130 кіловат-годин на місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше, ніж 250 кіловат-годин на місяць.

У житлових будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води і газових водонагравних пристроїв – 100 кіловат-годинна домогосподарство з однієї людини + 30 кіловат-годин на кожного іншого члена сім’ї, але не більше, ніж 220 кіловат-годин на місяць.

У селах і СМТ для громадян, яким держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне освітлення житла – 30 кіловат-годин на місяць на людину. Одержувачі субсидій і пільг повинні будуть платити за електрику більше, якщо перевищать ці норми. З 1 січня набуває чинності норма нового закону Про освіту, згідно з якою вчителям найнижчої кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплатню до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн. Починає також діяти нова система надбавок. Максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту в населених пунктах зменшилася з 60 км/год до 50 км/ч.

Перевищувати цей ліміт дозволено лише на 9 км/год. В іншому разі водієві загрожує 3,4 тисячі грн штрафу. З 1 січня для росіян і осіб без громадянства з 70 країн світу почали діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, в пунктах пропуску під час контролю фіксуватимуть біометричні дані (відбитки пальців). Дані будуть передавати до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Вона дозволить контролювати терміни перебування іноземців на території України. Система також підключена до даних Інтерполу. Японія спростила візовий режим для українців, розширивши коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткочасного перебування з діловою метою і для діячів культури і науки. Максимальний термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.

Крім того, буде введено багаторазові візи з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів для короткочасного перебування з різними цілями, в тому числі з метою туризму. З 1 січня вчергове підвищилися акцизи на сигарети, що має призвести до їхнього подорожчання на 2-7 грн, залежно від марки. З 1 січня 2018 року підвищив ціни на стаціонарний зв’язок на 7-15%. Для мешканців міст абонплата за тарифом Домашній безліміт становитиме 73 грн на місяць, для мешканців сіл – 67,99 грн на місяць.

Тариф Домашній базовий зросте до 68 і 63 грн відповідно. Відповідно до чинного Закону Про відходи, з 1 січня українці повинні почати сортувати сміття за типами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик і папір. Проте, контейнери для роздільного збору сміття в більшості дворів не встановлено. З 1 січня розширився список професій, які надають право на пенсію за віком на пільгових умовах. До існуючих пільговиків додалися зайняті повний робочий день: – ремонтом обладнання в умовах діючого виробництва і капітальним ремонтом свердловин; – на роботах в зоні відчуження, де сумарна щільність забруднення території радіонуклідами становить 100 кБк/м2 і більше; – пайкою виробів припоями, що містять свинець або шкідливі речовини першого/другого класу небезпеки або канцерогени; – на видобутку і збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу; на складах і базах зберігання і поставки пестицидів і хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням та складуванням пестицидів. У зв’язку зі зростанням мінімальної зарплатні зросли і штрафи за порушення трудового законодавства юридичними та фізичними особами-підприємцями.

З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року, термін відраховується з дати в’їзду іноземця до Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих (приблизно 240 грн).

З початку року понад 70% доріг (120 тисяч кілометрів) передали в управління місцевим органам влади. 50 тисяч кілометрів доріг залишиться на балансі Укравтодору. Децентралізується і фінансування – цього року обласні бюджети отримають 35% фінансування доріг або 11,41 млрд грн, а – 60% фінансування або 19,5 млрд грн. також повинен буде погасити в поточному році 6 млрд грн боргів.

З 1 січня Україна повинна почати знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10% мито повинне знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років. Укрпошта збільшила вартість своїх послуг в середньому на 16%. Поштові відправлення на території України зросли в ціні на 12,3%, поштові відправлення за кордон – на 43,2%.Як раніше повідомляла “Народна Правда”, масовий попит населення на отримання закордонних паспортів повинен знизитися до квітня 2018 року. Обладнання для виготовлення біометричних паспортів запрацювало у січні цього року. Додамо, що 157 українських контрольно-пропускних пунктів обладнані біометричними приладами. Пристрої допоможуть контролювати в’їзд іноземців.

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